Aus der Stadt Leinewehr - Endspurt für Döhrener Wasserkraft Expertenanhörung im Regionshaus: Das bei Anwohnern und Naturschützern umstrittene Projekt soll Strom für 800 Haushalte liefern. Doch wahrscheinlich wird es Klagen geben.

So soll es aussehen: Der Bayer Fritz Eberlein will an der Leineinsel Döhren statt des bisherigen Wehrs ein Wasserkraftwerk bauen. Quelle: Architekturbüro Müller