Hannover

Wegen Gleisbauarbeiten am Engelbosteler Damm kommt es am Wochenende zu Straßensperrungen in der Nordstadt. Zusätzlich zum Engelbosteler Damm wird zwischen Freitagvormittag und Montagvormittag die Straßenverbindung zwischen der Haltenhoffstraße und der Bodestraße gesperrt. Der Bereich kann über Herrenhäuser Kirchweg, Nienburger Straße, Cityring, Vahrenwalder Straße, Philipsbornstraße oder nördlich über Burgweg, Rehagen, Sorststraße, Schulenburger Landstraße, Fenskestraße, Guts-Muths-Straße umfahren werden. Auf der Stadtbahnlinie 6 wird während der Bauarbeiten ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen An der Strangriede und dem Endhaltepunkt Nordhafen eingerichtet.

