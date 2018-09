Hannover

In der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern fällt am heutigen Donnerstag (ab etwa 16.00 Uhr) in Bonn die Entscheidung über die Förderung der neuen Hochschul-Exzellenzcluster. Es geht um insgesamt 385 Millionen Euro pro Jahr zur Förderung deutscher Spitzenforschung. Drei Viertel der Mittel stellt der Bund, ein Viertel die Länder, in denen die Cluster liegen. 88 Anträge von Universitäten haben es in die Endrunde geschafft. Rund die Hälfte könnte bedacht werden.

Nur wenn die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Leibniz-Uni zusammen den Zuschlag für mindestens drei Cluster bekommen, dürfen sie ihren Antrag zur Exzellenzuniversität stellen. Bei Einzelunis reichen zwei Cluster. Hannovers Hochschulen liegen bisher gut im Rennen, denn dieses Mal durften fünf hiesige Forschergruppen Vollanträge einreichen (mehr dazu lesen Sie hier).

Ab etwa 16 Uhr sehen Sie hier die PK im Livestream.

Von bil/frs/dpa/RND