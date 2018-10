Hannover

Ihre kleine Elisabeth ist erst acht Monate alt – doch schon bald soll sie die Rolle der großen Schwester einnehmen: Ekaterina und Ernst August von Hannover erwarten die Geburt ihres zweiten Kindes. „Wir freuen uns sehr darauf“, erklärte der 35-jährige Hausherr der Marienburg gegenüber der HAZ. Das Paar, dessen Hochzeit in der Marktkirche im Juli 2017 das gesellschaftliche Großereignis des Jahres war, ist gerade aus England zurückgekehrt. Dort haben sie auf Schloss Windsor bei der Trauung von Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit den anderen Royals ganz vorn in der Kirche gesessen.

Voraussichtlich im April soll nun das zweite Baby des Paares, das im Fürstenhaus Herrenhausen lebt, zur Welt kommen; Ekaterina ist bereits im vierten Monat schwanger. Ihre erste Tochter Elisabeth war am 22. Februar im Henriettenstift in Hannover zur Welt gekommen.

Wie die „Bunte“ berichtet, sollen auch Geschlecht und Name des zweiten Kindes bereits feststehen: Das Baby soll demnach ein Junge werden und Ernst August heißen. Wie der Vater. Und der Großvater. Und der Urgroßvater. Und viele weitere Vorfahren aus Europas ältestem Adelshaus. Hannovers König Ernst August, der als Standbild vorm Hauptbahnhof steht, wäre der Urururururgroßvater des Jungen; der Name hat im Welfenhaus also durchaus eine gewisse Tradition. Doch Spekulationen dazu wollte der werdende Vater nicht bestätigen: „Zum Namen möchten wir nichts sagen“, erklärte Ernst August.

Von Simon Benne