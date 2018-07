Polizei setzt Suche an Hindenburgschleuse fort

Aus der Stadt Vermisster 21-Jähriger - Polizei setzt Suche an Hindenburgschleuse fort Nach der erfolglosen Suche nach dem 21-Jährigen an der Hindenburgschleuse hat jetzt die Wasserschutzpolizei übernommen. Der junge Mann sprang am Mittwochnachmittag ins Wasser und tauchte nicht mehr auf. Feuerwehr und DLRG suchten drei Stunden nach ihm.

Bereits am Mittwochabend unterstützte die Wasserschutzpolizei bei der Suche nach dem 21-Jährigen, am Donnerstag rückten erneut Polizeitaucher an. Quelle: Christian Elsner