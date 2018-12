Aus der Stadt Plagiatsaffäre - Ex-Messechef verliert endgültig Doktortitel Mit aller Kraft hatte sich Ex-Messe Klaus Goehrmann gegen die Aberkennung seines Doktortitels gewehrt und vor Gericht verloren. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig.

ARCHIV - Der Aufsichtsratsvorsitzende von Höft & Wessel, Klaus E. Goehrmann, aufgenommen am 18.07.2013 in Hannover (Niedersachsen). Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu lni "Ex-Messechef verliert Doktortitel" vom 26.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa