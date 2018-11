Hannover

Zwei 26 und 27 Jahre alte Männer aus Hannover sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Sie sollen synthetische Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 830 ooo Euro bei sich gelagert haben – darunter auch 5,4 Kilogramm des gefährlichen Rauschmittels Crystal Meth. „Damit ist die Modedroge erstmals in größerer Menge auch in Hannover angekommen“, sagt Jörg Meier vom Zollfahndungsamt Hannover.

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen nach der Kontrolle eines 25-jährigen Autofahrers am Montagnachmittag auf dem Rastplatz „Lorkberg“ an der Autobahn 2 . Ob die Fahnder bereits länger auf der Spur der Dealerbande waren, wollen sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Eine Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Magdeburg hatte das Fahrzeug mit Berliner Zulassung überprüft. Dabei verhielt sich der 25-Jährige Fahrer auffallend nervös. Der Rauschgiftspürhund „Dasty“ wurde schließlich zu dem Wagen geführt und hatte sofort Interesse an einer Tüte im Heck des Fahrzeugs. Darin entdeckten die Beamten mehr als zwei Kilogramm Ecstasy Tabletten, rund 500 Gramm der gefährlichen Droge Crystal, etwa 150 Gramm Kokain, knapp 160 Gramm Marihuana und rund 490 Gramm Haschisch. Der 25-jährige Verdächtige wurde vor Ort festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führten die Fahnder auf die Spur des 27-Jährigen aus Hannover. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte er von der Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn erfahren und daraufhin versucht, das bei ihm im Haus versteckte Rauschgift verschwinden zu lassen. Die Drogenfahnder waren jedoch schneller und kamen dem 27-Jährigen zuvor.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen und Fahrzeuge des 27-Jährigen und dessen ein Jahr jüngeren Komplizen im hannoverschen Stadtgebiet fanden die Beamten ein breit gestreutes Sortiment an Betäubungsmitteln: 5,4 Kilogramm Crystal, 27,8 Kilogramm Ecstasy Tabletten, rund 15 Kilogramm Amphetaminpaste, etwa zehn Kilogramm Haschisch, knapp zwölf Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen Kokain und LSD/PEP Papertrips. Die Fahnder gehen davon aus, dass das Rauschgift an andere Händler weiter verkauft werden sollte. Woher die Drogen stammen, ist bislang unklar. Die beiden 27 und 26 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Am Dienstagvormittag erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen die Verdächtigen.

Von Tobias Morchner