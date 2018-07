Hannover

Bis zum 29. Juli haben Radsportprofis und leidenschaftliche Freizeitradler noch Zeit, um sich auf die Jedermann-Touren der „ProAm“-Tage vorzubereiten. Dann gilt es, Strecken von 110 oder 68 Kilometer durch die Region Hannover zu absolvieren. Für HAZ-Leser gibt es zudem eine entspannte Tour von 32 Kilometern. Für eine entsprechende Vorbereitung luden nun die Veranstalter von Eichels-Event und die HAZ-Redaktion zu einem Info-Abend in die Südstadt ein. Als Überraschungsgast war der mehrfache Teilnehmer der Tour de France, Grischa Niermann, dabei. Er erklärte die richtige Ernährung. „Am besten man isst, wie sonst auch“, sagte Niermann. Wer morgens Müsli oder Rührei isst, sollte genau dabei bleiben. Ansonsten reagiert der Magen genau auf die ungewohnte Kost. Niermann empfahl spezielle Riegel und Ernährung-Gels für die Tour – aber auch diese sollte man vor dem Rennen mal probiert haben, um Unverträglichkeiten auszuschließen.

Das gilt auch für Mineralgetränke wie Maxxboost der Firma Max Prosion, die die Touren unterstützt. Der Amateur-Radsportler und Ernährungsexperte Hendrik Eggers und Tim Gerstenberger von der Initiative „Lust auf Fahrrad“ stimmten zu – und empfahlen auch passende Kleidung für die Strecken. „Man sollte in einem Radgeschäft genau erklären, wie lange man etwa auf dem Rad sitzen wird, dann bekommt man auch die passende Hose“, sagte Gerstenberger. Bei der Expertenrunde ging es auch um die Frage nach der Motivation. „Natürlich ist es schwierig, wenn es regnet. Aber auch das kann man trainieren“, sagte Eggers. „Und es tut gut, den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden“, sagte Niermann.

Spaß steht im Mittelpunkt

Die Experten empfahlen Anfängern die HAZ-Jedermanntour über 32 Kilometer. Vom Neuen Rathaus geht es nach Hemmingen und Pattensen und zurück. Eine Mindestgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometern wird vorausgesetzt. „Man kann aber auch schneller fahren und ist nicht an die Gruppe gebunden“, erklärte Stefanie Eichel auf Nachfrage eines HAZ-Lesers. Bei der Tour steht der Spaß im Mittelpunkt. Darum können sich auch ganze Familien vergünstigt anmelden und gemeinsam auf Tour gehen.

Anmeldungen für die verschiedenen Jedermann-Touren sind unter proam-hannover.de möglich. Im Leistungspaket sind die medizinische Versorgung, Streckenpläne und eine Erinnerungsmedaille natürlich enthalten. Nach den Jedermann-Touren am 29. Juli folgt am 30. Juli die „Nacht von Hannover“ – das Radrennen für Profis mit Sprintstar Marcel Greipel und Nachwuchshoffnung Rick Zabel. Start und Ziel sind jeweils am Neuen Rathaus.

Von Jan Sedelies