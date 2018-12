Hannover

In einem Wohnkomplex in Hannover-Ahlem ist am Sonnabendmorgen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Acht Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Einer der beiden Schwerverletzten ist ein Feuerwehrmann, der einen Kreislaufzusammenbruch erlitt. Das Mehrfamilienhaus in der Wunstorfer Landstraße musste komplett evakuiert werden. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. 16 weitere Personen werden derzeit von Rettungskräften im Netto-Supermarkt in der Nähe betreut. Der Filialleiter versorgt die Anwohner mit Heißgetränken.

Laut Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte während des Einsatzes massiv von Anwohnern angegriffen. Die Polizei ist daher mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Feuerwehrleute sowie die Kunden des Supermarktes zu beschützen.

Der Wohnungsbrand in Ahlem ist nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr Hannover am Sonnabendmorgen. In der Nacht standen in einer Gartenkolonie in Mühlenberg eine Gartenlaube und ein Geräteschuppen in Flammen.

Mehr in Kürze.

Von RND/ms