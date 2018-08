Hannover

Ein Feuer mit heftiger Flammen- und Rauchentwicklung hat am Dienstagabend in der List für Aufsehen gesorgt. Ersten Informationen zufolge ist im fünften Stock eines Wohngebäudes im Hinrichsring ein Küchengerät in Brand geraten.

Die sieben Bewohner der Wohnung konnten sich rechtzeitig nach draußen retten. Zwei 13-jährige Nachbarn wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt. Sie waren auf dem Balkon als plötzlich Rauchschwaden aus den Fenstern schlugen.

Die Wohnungen des Gebäudes wurden evakuiert. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen ist, ist komplett ausgebrannt. Auch die umliegenden Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. In den Räumen darüber riss eine Wasserleitung.

Von man/ewo