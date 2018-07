Hannover

Eine zufällig in Hainholz unterwegs gewesene Rettungswagenbesatzung hat in der Nacht zu Montag gegen 2.19 Uhr ein Feuer in der Kleingartenkolonie Burgfrieden bemerkt. Als die Feuerwehr kurze Zeit später am Rehagen eintraf, brannte der Anbau des Vereinsheims bereits vollständig. „Durch die schnellen Löschmaßnahmen konnte die Ausbreitung des Brandes aber verhindert und eine Propangasflasche in Sicherheit gebracht werden“, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Krohn. Der etwa zehn Quadratmeter große Anbau wurde jedoch zerstört.

Gegen 3.50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Experten werden die Ruine in den kommenden Tagen untersuchen. Der Schaden wird seitens der Feuerwehr auf 10.000 Euro geschätzt.

Von pah