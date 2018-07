Hannover

An der Schierholzstraße in Groß-Buchholz sind am Montag mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses ins Freie geflüchtet, weil der Rauchmelder angesprungen war. Die Feuerwehr rückte gegen 12.55 Uhr an und stellte starken Qualm im Treppenhaus fest. „Noch während sich der Einsatzleiter einen ersten Überblick verschaffte, kamen ihm sechs flüchtete Personen entgegen“, sagt Feuerwehrsprecher York Wendorff. Das Verhalten sei absolut richtig gewesen.

Ein 61-Jähriger hatte den piependen Rauchmelder bemerkt, zusammen mit einer 21-jährigen Nachbarin rettete er laut Wendorff das Ehepaar (71 und 74 Jahre alt) aus der verrauchten Wohnung im ersten Stock. Ein Atemschutztrupp rückte von innen vor, gleichzeitig brachte die Feuerwehr vorsorglich von außen eine Drehleiter in Stellung. Eine Bewohnerin des Hauses kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Doch letztlich war die Rauchursache kleiner als befürchtet. „Es war ein kleiner Topf mit angebranntem Essen“, sagt Wendorff. Die Feuerwehr brachte ihn nach draußen, anschließend wurden Wohnung und Treppenhaus mit Hochdrucklüftern belüftet. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Von pah