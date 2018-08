Hannover

Die Feuerwehr hat am Montagabend stundenlang nach einer Person gesucht, die möglicherweise im Mittellandkanal untergegangen war. „Kinder haben uns gemeldet, dass sie in Höhe der Hebbelstraße eine Hand haben untergehen sehen“, sagte Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer am Abend. Die beiden, die den Notruf wählten, sind neun und elf Jahre alt. Der Alarm ging gegen 21.10 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Die Retter suchten stundenlang den Mittellandkanal zwischen Hebbel- und Spannhagenstraße ab, allerdings ohne Erfolg. Unter anderem waren Taucher im Wasser, zum Schluss setzte die Feuerwehr auch ein Sonarboot ein. „Wir können bislang nicht sagen, ob sich wirklich jemand im Wasser befindet“, so Meyer. An Land seien nicht einmal Kleidungsstücke oder persönliche Gegenstände gefunden worden. Gegen 23.30 Uhr dauerte der Einsatz weiter an.

