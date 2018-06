Hannover

Ein 61-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Canarisweg hat am Donnerstag gegen 9 Uhr Rauch im Keller bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr rückten nach Mühlenberg aus und die Helfer konnten den Brandherd schnell finden: „Es brannte abgestelltes Mobiliar und Gerümpel in einem Mieterkeller“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Das Feuer konnte von den 32 Einsatzkräften schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Der Grund für das Feuer ist allerdings unklar. Zwar untersuchte die Polizei den Keller noch am Donnerstag, doch die Schäden waren offenbar zu groß. „Eine Ursache kann nicht mehr festgestellt werden“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Der Schaden am Keller wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, weitere Teile des Hauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Von Peer Hellerling