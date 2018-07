Hannover

Suchaktion auf dem Maschsee: Die Berufsfeuerwehr hat am Dienstagnachmittag nach einer mutmaßlich ertrunkene Person gesucht. Eine Tretbootfahrerin hatte gegen 15.25 Uhr gemeldet, sie habe einen Arm im Wasser gesehen, der kurz darauf untergegangen sei. Wasserretter rückten daraufhin am Westanleger der Üstra-Flotte am Karl-Thiele-Weg an. „Eine erste Kontrolle durch die Maschseeaufsicht konnte zunächst nichts feststellen“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hamann.

Deshalb montierte die Feuerwehr ein Sonargerät an Bord eines Bootes, um damit den Grund besser absuchen zu können. „Der Maschsee hat am Einsatzort eine Tiefe von etwa zwei Metern“, so Hamann. Bei der Kontrolle habe es mehrere Verdachtspunkte gegeben, die daraufhin von einem Taucher begutachtet wurden. Letztlich konnten die Retter aber keine ertrunkene Person ausfindig machen und brachen den Einsatz ab.

Von Peer Hellerling