Hannover

Suchaktion auf dem Maschsee: Laut Feuerwehr hat eine Tretbootfahrerin am Nachmittag beobachtet, wie ein Arm aus dem Wasser ragte und dann untergegangen sei. Der Einsatzort liegt am Karl-Thiele-Weg in Höhe des Westanlegers der Üstra-Flotte. Die Meldung lief gegen 15.25 Uhr bei den Rettern auf, seitdem wird der Maschsee abgesucht. „Eine erste Kontrolle durch die Maschseeaufsicht konnte nichts feststellen“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hamann. „Bislang wissen wir nicht, ob wirklich eine Person im See untergegangen ist.“

Die Feuerwehr bringt nun ein Sonargerät zum Einsatzort, um damit den Grund besser absuchen zu können. „Der Maschsee hat hier eine Tiefe von etwa zwei Metern“, so Hamann. Sollte tatsächlich eine Person untergegangen sein, seien die Überlebenschancen mittlerweile aber äußerst schlecht.

Von Peer Hellerling