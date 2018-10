Angehörige und Freundes eines tödlich verunglückten Fahrradfahrers wollen am Donnerstag am Deisterplatz eine Mahnwache für den ums Leben gekommenen 64-Jährigen abhalten. Dabei wollen sie auch ein weißes Fahrrad an der Unglücksstelle aufstellen – als Mahnung für alle Verkehrsteilnehmer.