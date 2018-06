AfD verursacht Eklat in der Regionsversammlung

Aus der Stadt Flüchtlings-Debatte - AfD verursacht Eklat in der Regionsversammlung Bei einer Debatte zum Thema Altersbestimmung von minderjährigen Flüchtlingen haben die rechtsgerichteten Fraktionen in der Regionsversammlung, AfD und „Hannoveraner“, heftige Proteste ausgelöst.

In der Regionsversammlung sind am Ende der Debatte längst nicht alle Abgeordneten an ihren Tischen geblieben, aus Protest gegen die rechtsgerichteten Fraktonen der AfD und der „Hannoveraner“. Quelle: Mathias Klein