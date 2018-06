Hannover

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in einem Flüchtlingsheim an der Kampstraße in Hannover-Misburg sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren nach Angaben des Sicherheitsdiensts zunächst die Kinder beider Familien in Streit geraten. Dann griffen auch die Eltern ein.

Ein 44-Jähriger schlug zunächst mit den Fäusten auf einen 33-Jährigen ein. Ein 16-Jähriger unterstützte den Angriff seines 44-jährigen Vaters, indem er mit einem Küchenmesser auf das 33-jährige Opfer einstach. Der 33-Jährige erhielt wiederum Unterstützung von seinem 13-jährigen Sohn, der ebenfalls durch den Messerangriff verletzt wurde. Ein weiterer 16-jähriger Bewohner griff den 44-Jährigen mit einer Holzlatte an.

Polizei stoppt Auseinandersetzung

Erst mit mehreren Streifenwagen konnte eine weitere körperliche Auseinandersetzung verhindert werden. Der 44-Jährige erhielt einen zwölfstündigen Platzverweis für die Unterkunft. Sein 16-jähriger Sohn musste die Unterkunft ebenfalls verlassen und kam in der Clearingstelle unter. Die beiden Opfer erlitten leichte Schnittverletzungen an den Armen sowie Händen – sie wurden in einem Rettungswagen versorgt.

Die Polizei ermittelt nun in einem Fall wegen Körperverletzung und in drei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bisher nicht bekannt.

Von ewo