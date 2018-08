Hannover

Ein 47-jähriger, offenbar psychisch kranker Mann hat am Mittwoch am Flughafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hatte gegen 17.45 Uhr im Terminal C versucht, ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich des Gebäudes einzudringen. Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter konnten den Mann jedoch rechtzeitig stoppen und so von seinem Vorhaben abbringen.

Dabei leistete der 47-Jährige so heftigen Widerstand, dass drei Polizisten so schwer verletzt wurden, dass sie vorerst nicht zum Dienst antreten können. Der 47-Jährige wurde nach einer ärztlichen Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Nach Angaben der Bundespolizei war die Sicherheit des Luftverkehrs zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

