Hannover

Ein 19-jähriger Algerier muss die Zeit bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung gegen ihn im Gefängnis absitzen. Er hatte am Freitag versucht, das Land zu verlassen. Dabei war er am Flughafen Hannover Beamten der Bundespolizei aufgefallen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten sie fest, dass der junge Mann gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Ihm wird zum einen Diebstahl und zum anderen gemeinschaftlicher Diebstahl zur Last gelegt. Weil er trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur den jeweiligen Hauptverhandlungen vor Gericht erschienen war, stellte die Justiz die beiden Haftbefehle aus. Nach seiner Festnahme wurde der 19-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn zur Sicherung der Hauptverhandlung in die Justizvollzugsanstalt Hannover.

Von tm