Hannover

Zollhündin Darcy hat in der vergangenen Woche am Flughafen beim Aufspüren von versteckten Drogen geholfen. Fahnder leiteten Ermittlungsverfahren gegen einen 20-Jährigen aus Aurich und einen 25-Jährigen aus Ahrensburg ein. Sie stehen im Verdacht, das Rauschgift eingeführt zu haben.

Am vergangenen Donnerstag überprüften die Ermittler am Flughafen mehrere Frachtsendungen. Ein Paket, das in der Türkei aufgegeben und über Belgien nach Hannover transportiert worden war, erregte das Interesse der Hündin. In dem Paket wurden die Zollfahnder tatsächlich fündig. In einer präparierten Plastikkarte in der Sendung stießen sie auf 2,3 Gramm Heroin.

Einen Tag später fiel erneut ein Brief mit einer Plastikkarte aus der Türkei auf. Am Boden des Umschlags entdeckten die Fahnder fünf Gramm Heroin. Sie stellten das Rauschgift sicher. Das Verfahren hat inzwischen die Staatsanwaltschaft Hannover übernommen.

Von tm