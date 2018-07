Hannover

Im Handgepäck eines 17-jährigen Türken hat die Bundespolizei am Sonntag bei der Sicherheitskontrolle einen Schlagring gefunden. Der Jugendliche war auf dem Weg nach Istanbul. Da es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, wurde er beschlagnahmt. Mit einer entsprechenden Strafanzeige im Gepäck konnte der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Flug nach Istanbul antreten.

Außerdem wurde am Sonntag ein 24-jähriger Deutscher bei seiner Rückkehr aus Antalya in der Türkei vorübergehen festgenommen. Der junge Mann war wegen vorsätzlichem Fahren ohne Führerschein in zwei Fällen sowie Sachbeschädigung zu einer Geldstrafen von insgesamt 2.350 Euro verurteilt. Die Strafe hatte er weder beglichen noch kam er zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen. Zu seinem Glück zahlten sein Vater und Bruder die Strafe. So blieb dem 24-Jährigen der Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt erspart.

Von man