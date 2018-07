Hannover

Flughafen-Sperrungen wegen Hitzeschäden wie in Hannover sind nach Ansicht des Luftfahrtexperten Heinrich Grossbongardt angesichts der hohen Temperaturen auch anderswo möglich. „In Regionen wie Katar sind die Dehnungsfugen im Beton auf hohe Temperaturen bis zu 60 Grad ausgelegt, in Deutschland dagegen standen bisher eher Aspekte wie Frostsicherheit und heftige Niederschläge im Fokus“, sagte er am Mittwoch. Ähnliche Probleme mit den Dehnungsfugen gebe es bei hohen Temperaturen auch immer wieder auf Autobahnen. An einer Wetterstation im Hamburger Osten etwa sei am Dienstag eine Oberflächentemperatur von 40 Grad gemessen worden, das sei außergewöhnlich hoch.

85 Flüge von Sperrung betroffen

Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen. Passagiere warteten eigenen Aussagen nach stundenlang auf Informationen. Die Schäden auf der Bahn wurden über Nacht repariert, am Morgen waren sie komplett behoben.

