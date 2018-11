Hannover

Ein Vater hat am Mittwoch am Flughafen Hannover einen Gefängnisaufenthalt seiner Tochter verhindert. Die beiden waren mit einer Maschine aus Antalya in der Türkei nach Hannover gekommen. Bei der Einreisekontrolle stellten Bundespolizisten fest, dass gegen die 22-Jährige ein Haftbefehl vorlag.

Die junge Frau war am 14. November wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt worden. Sie zahlte allerdings nur einen Bruchteil und setzte sich dann ab, so dass die Behörde die Reststrafe nicht vollstrecken konnten. Bei der Einreise am Flughafen erklärten die Polizisten, sie könne entweder die noch ausstehenden 750 Euro bezahlen oder die Strafe in den kommenden 34 Tagen in einem Gefängnis absitzen.

Der Vater beglich die Strafe vor Ort und bewahrte somit seine Tochter vor der Haft. Anschließend konnten beide ihren Weg fortsetzen.

Von Tobias Morchner