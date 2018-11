Hannover

Beim Namen „Ahlem“ schwingt vieles mit: Unter anderem die dörfliche Ruhe am Rande der Großstadt, der Geschmack von Marzipan und Schokolade, die Tradition des Gartenbaus – aber auch die Erinnerung an dunkle Kapitel der Nazi-Herrschaft in der hannoverschen Stadtgeschichte. Die Bilder des kleinen hannoverschen Stadtteils Ahlem...

Zur Galerie Ahlem hat seinen dörflichen Charme nie verloren. Eine Zeitreise durch den hannoverschen Stadtteil.

Von güm