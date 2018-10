Hannover

In Nordamerika haben sie einen Namen für so etwas: Indian Summer – eine Zeit, in der es noch sommerlich warm ist, während sich die Blätter der Bäume bereits gelb und rot färben und die Landschaft aussehen lassen wie getupft. In Hannover verbindet man den Herbst dagegen normalerweise mit Wind und Wolken, Regen und nasskalten Temperaturen. Doch was ist in diesem Jahr schon normal?

Trocken und warm war dieser Supersommer, trocken und warm ist bislang auch der Herbst. Wir haben Sie gebeten, uns zu zeigen, wie schön dieser goldene Oktober ist und versprochen, dass wir das schönste Bild drucken. Die Resonanz auf unseren Aufruf war groß: Über 300 Fotos sind bei uns bis Freitag eingegangen. Es ist uns nicht leichtgefallen, eine Auswahl für diese beiden Seiten zu treffen.

Zur Galerie Wir haben die schönsten Fotos der mehr als 300 eingesendeten Leserfotos ausgewählt.

Und an diesem Wochenende gibt es weitere Gelegenheit, draußen Zeit zu verbringen und schöne Fotos zu machen, denn es soll noch einmal bis zu 26 Grad warm werden in der Region Hannover. Noch einmal Zeit, die man draußen genießen kann, beim Spaziergang am Maschsee, in den Herrenhäuser Gärten oder der Eilenriede. Zeit für einen letzten Kaffee oder ein Bier im Biergarten. Ab Montag drohen laut Wettervorhersage wieder Wind und Regen.

Und danach steht eigentlich schon der November vor der Tür, eine Zeit, in der man normalerweise nur noch Wind und Wolken, Regen und nasskalte Temperaturen erwartet. Aber was ist in diesem Jahr schon normal?

Von HAZ