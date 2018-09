Hannover

Egal ob es um die roten und gelben Blätter in den Herrenhäuser Gärten geht, Spinnweben mit Morgentau Abendlicht oder malerischen Nebel über den Feldern in der Region: Im Herbst bieten sich in Hannover zahllose schöne Foto-Motive an.

Die HAZ sucht die schönsten Bilder ihrer Leser. Haben auch Sie in diesem Jahr bereits den Herbst fotografiert? Dann freuen wir uns Ihre Einsendungen. Die ersten Bilder sind auch schon da und finden sich in der folgenden Bildergalerie.

Zur Galerie Die HAZ sucht die schönsten Herbst-Bilder ihrer Leser – und hier in dieser Bildergalerie sammeln wir eine Vorauswahl der Aufnahmen. Das beste Foto landet am Ende in der Print-Ausgabe der Zeitung.

Fotowettbewerb: So können Sie mitmachen

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Foto im Anhang an online@haz.de mit dem Betreff „Herbst-Fotowettbewerb“ und geben Sie bitte an, wo genau und wann das Bild entstanden. Die schönsten Aufnahmen sammeln wir in einer Bildergalerie. Das beste Foto wird am Ende in der Print-Ausgabe der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung abgedruckt.

Einsendeschluss: 12. Oktober 2018.

Schon in den letzten Jahren haben viele Leser zahlreiche schöne Fotos an uns geschickt. Hier eine Auswahl zusammen mit den besten Bildern der HAZ-Fotografen.

Von ewo