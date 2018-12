Hannover

Bei einem Unfall am Kreuz Hannover-Kirchhorst ist am Montagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 9.30 Uhr von der A37 auf die A2 abfahren, als sie in der Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Frau über die Heckklappe aus dem Auto retten.

Während der Rettungsarbeiten blieb die Abfahrt bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

