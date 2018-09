Hannover

Nach einigen kühleren Tagen, erreichen die Nachwehen des Sommers Hannover und die Region und locken mit sommerlichen 25 Grad noch immer viele Hannoveraner nach Draußen. Auch viele Freibäder verlängern wegen der anhaltend warmen Tage ihre Saison.

Freibäder in Hannover

Im Volksbad Limmer sollte eigentlich schon am 2. September Schluss sein. Wegen der wiederkehrenden Wärme können Besucher aber noch bis Sonntag, 9. September, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr, in dem Freibad schwimmen gehen. Hier gibt es Informationen zu den Preisen und zum Bad.

Auch im Misburger Bad wurde das Saisonende nach hinten verschoben. Wie das Volksbad hat das Bad nicht schon am 2. September geschlossen, sondern ist noch bis Sonntag, 9. September geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen.

Das RSV-Bad Leinhausen schließt sich an die Verlängerung an und öffnet ebenfalls noch bis Sonntag, 9. September, täglich. Unter der Woche hat das Bad zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet, am Wochenende zwischen 9 und 19.30 Uhr. Mehr über das Bad erfahren Sie hier.

Das Annabad in Kleefeld feiert am Sonntag, 16. September, die offizielle Abbadefeier. Doch auch danach öffnet das Freibad wegen des guten Wetters weiterhin – und zwar bis zum 3. Oktober, täglich von 8 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Bads.

Im Lister Bad läuft der Betrieb auch noch bis Sonntag, 16. September, auf Hochtouren. Für frühe Vögel öffnet das Bad unter der Woche schon um 6.30 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr. Badeschluss ist täglich um 20.30 Uhr. Informationen zum Bad gibt es hier.

Das Ricklinger Bad ist ebenfalls noch bis Sonntag, 16. September, planmäßig geöffnet. Dort kann täglich zwischen 9 und 20 Uhr geschwommen werden. Mehr Informationen über das Bad gibt es auf der Website.

Schwimmen in der Region

Auch das Deisterbad in Barsinghausen hat wegen der Wetterlage wieder geöffnet. Besucher müssen aber schnell sein. Vorerst soll das Freibad nur bis Freitag, 7. September, wieder öffnen. Ansonsten verfügt das Kombibad aber auch über ein großes Hallenbad.

Im Waldbad Arpke in Lehrte können Besucher noch bis Sonntag, 9. September, ausgiebig schwimmen. Die Öffnungszeiten können auf der Website des Bades abgerufen werden.

Das Pattenser Bad hat noch mindestens bis Sonntag, 9. September, geöffnet. Ob das Bad auch danach noch weiterhin öffnet, wird je nach Wetterlage entschieden und auf der Website des Bades veröffentlicht.

Im Freibad Bennigsen in Springe kann noch bis Freitag, 14. September, geschwommen werden. Aktuelle Informationen des Bads gibt es hier.

Das Waldbad am Stadion in Sehnde beendet am Sonnabend, 15. September, die Badesaison. Bis dahin ist das Bad unter der Woche zwischen 13 und 20 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen.

Das Freibad Bokeloh in Wunstorf hat seinen letzten Badetag der Saison am Sonnabend, 15. September. Bis dahin öffnet das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Website des Bades.

Da im Delfibad in Gehrden noch immer das Hallenbad gesperrt ist, soll das Freibad solange wie möglich geöffnet bleiben. Mindestens bis Sonnabend, 15. September, kann dort geschwommen werden – bei guter Wetterlage sogar noch länger. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und der Sperrung gibt es hier.

Das Freibad Goltern in Barsinghausen kann noch bis einschließlich Freitag, 21. September, besucht werden. Mehr über das Freibad gibt es hier.

Der Wasserpark Wennigsen hat bis einschließlich Sonntag, 23. September, geöffnet. Zum feierlichen Saisonabschluss veranstaltet der Park am letzten Badetag einen Herbstmarkt mit vielen Aktionen. Mehr dazu gibt es auf der Website des Parks.

Freibad Empelde in Ronnenberg Im können Sonnenanbeter noch bis Sonntag, 30. September, schwimmen. Dort gelten weiterhin die normalen Öffnungszeiten, täglich von 9 bis 20 Uhr.

Das Freibad Großburgwedel hat bis mindestens bis zum 31. September geöffnet. Je nach Wetterlage könnte das Bad sogar noch länger geöffnet bleiben. Hier geht es zu den Öffnungszeiten.

Der Laatzener Naturbadesee vom Aqualaatzium war eigentlich schon geschlossen. Dank der kommenden warmen Tage können Besucher nun aber noch bis voraussichtlich Ende September dort schwimmen. Unter der Woche ist der See zwischen 12 und 20 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Für die kühleren Jahreszeiten verfügt das Aqualaatzium außerdem über ein Außenschwimmbecken, dass das ganze Jahr über geöffnet ist.

Im Freibad Uetze gilt das Motto: So lange wie möglich! Bis auf Weiteres hat das Freibad täglich ab 13.30 Uhr geöffnet. Solange die Wetterlage stabil ist, gibt es noch kein geplantes Saisonende. Aktuelle Informationen zur Öffnung des Bades gibt es auf der Website.

Der Naturbadesee in der neuen Balneon-Badelandschaft in Neustadt wurde in diesem Jahr erst eröffnet. Nun bleibt der künstliche Badesee mit angrenzendem Strand noch bis Oktober geöffnet. Das Balneon bietet außerdem viele andere Badeoptionen – zum Beispiel ein beheiztes Außenbecken, sobald der See zu kalt wird.

Schlusslicht ist das Natur-Erlebnisbad-Luthe in Wunstorf, in dem bis Dienstag, 2. Oktober, gebadet werden kann. Bis dahin hat das Bad montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr zum Erlebnisbad gibt es hier.

