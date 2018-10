30 000 Grabstätten umfasst der Friedhof Lahe, mit Urnengräbern sind es sogar 50 000. Die Bestattungskultur wandelt sich in den vergangenen Jahren, vor allem durch Zuwanderung. So ist vor allem durch den Zuzug aus osteuropäischen Gebieten in Mode gekommen, Fotos in Form von Medaillons auf Grabsteinen anzubringen. „In unserer protestantischen Region hat das keine Tradition“, sagt Friedhofschefin Cordula Wächtler, „aber wir versuchen, die Friedhofssatzung immer wieder an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.“ Allerdings mit Grenzen. Der Wunsch einiger Zugezogener, an den Gräbern verstorbener Verwandter zu lagern und zu picknicken, wird unterbunden. „Friedhöfe sollen ein Ort der Ruhe für alle sein“, sagt Wächtler.

Zu den Besonderheiten des Friedhofs Lahe zählen etwa die 1989 angelegten Gräberfelder für Verstorbene Jesiden (Abteilungen 506 und 507) und seit 2001 auch das Gräberfeld der Liberalen Jüdischen Gemeinde (Abteilung 509). Auch Hannovers erste Gräberfeld für anonyme Bestattungen (Abteilung 136) existiert auf dem Friedhof seit 1979.

Am Rande des Laher Friedhofs arbeitet zudem das Krematorium. Eigentlich war Hannovers Krematorium seit 1924 am Seelhorster Friedhof angesiedelt. In den Neunzigerjahren entsprach es aber nicht mehr den technischen Anforderungen. Hannover übertrug die Feuerbestattung daher einem Feuerbestattungsverein (heute: GmbH), der das 1997 in Lahe eröffnete neue Ein-Ofen-Krematorium 2007 um zwei weitere Öfen erweiterte.