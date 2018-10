Garbsen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag um kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Garbsen sind drei Beteiligte zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind daran zwei Fahrzeuge beteiligt. Die B 6 war mehrere Stunden ab der Unfallstelle an der Abfahrt Richtung Frielingen Richtung Hannover gesperrt.

Von dem Audi ist nur noch ein Wrack übrig geblieben. Quelle: Clemens Heidrich

Nach HAZ-Informationen sind an dem Unfall ein schwarzer Porsche und ein silberner Audi beteiligt. Der Audi war mit einem Fahrer besetzt. In dem Porsche sollen zwei Personen gesessen haben. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen die beiden Fahrzeuge auf der B 6 an anderen Wagen, die mit Tempo 120 unterwegs waren, regelrecht „vorbeigeflogen“ sein. Möglicherweise haben sich die Fahrer ein illegales Straßenrennen geliefert. Die Einsatzstelle glich einem Trümmerfeld – ein Umstand, der ebenfalls auf sehr hohe Geschwindigkeit der beiden Wagen hinweist. Die Hinterachse des schwarzen Porsches war herausgerissen worden. Von dem Audi, der in einem Gebüsch gelandet ist, war nur noch ein Wrack übrig geblieben. Der Fahrer des Audi wurde aus seinem Fahrzeug heraus geschleudert. Die Insassen des Porsche waren teilweise im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Zur Galerie Lieferten sich Autofahrer ein illegales Straßenrennen?

Die Feuerwehr hatte den sogenannten ManV-1-Alarm ausgelöst, das bedeutet, die Einsatzkräfte rechnen mit mehreren Verletzten. Die Helfer waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber sollen zur Unfallstelle angefordert worden sein. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur genauen Unfallursache begonnen.

Von tm