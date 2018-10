Garbsen

In Garbsen hat sich am Sonnabend offenbar ein tödliches Familiendrama ereignet. Dabei kam ein 29-Jähriger in dessen Wohnung am Polluxhof im Stadtteil Auf der Horst ums Leben. Nach HAZ-Informationen soll der Mann in Flammen gestanden haben. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten gegen 20.15 Uhr einen piependen Feuermelder gehört und Rauch im Treppenhaus bemerkt, deshalb wählten sie den Notruf. Die Feuerwehr Garbsen, mehrere Rettungswagen und die Polizei eilten zu dem Wohnblock. Der 29-Jährige erlag aber noch vor Ort seinen Verbrennungen, seine 25-jährige Ehefrau erlitt schwere Brandverletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist sie ansprechbar.

Anwohner berichten, das Drama habe sich innerhalb einer bulgarischen Familie ereignet, die seit einigen Jahren am Polluxhof lebt. Das Paar soll eine kleine Tochter und einen etwas älteren Sohn haben. Bislang kann die Polizei keine Angaben dazu machen, was sich am Sonnabend in der Wohnung im ersten Stock zugetragen hat. Nach HAZ-Informationen soll es aber zuvor einen Streit zwischen dem Ehepaar gegeben haben, ebenso in der Nacht zu Sonnabend bis etwa 3 Uhr. Ob sich der 29-Jährige selbst angezündet hat oder in Brand gesteckt wurde, ist noch unklar. „Momentan können wir nichts Genaues sagen“, sagte Polizeisprecher Mirco Nowak noch am Sonnabend. „Wir haben die Ermittlungen aufgenommen.“

Kriminalpolizei ermittelt

Die beiden Kinder sollen vor dem Vorfall ins Freie gebracht worden sein, berichten Nachbarn. Ihr Gesundheitszustand ist unbekannt. Außerdem soll sich nicht nur die Familie in der Wohnung aufgehalten haben, sondern auch weitere Personen. Nowak konnte dazu in der Nacht zu Sonntag noch keine Angaben machen. Nach Bekanntwerden des Todes des 29-Jährigen brachen vor dem Haus mehrere Frauen weinend zusammen. Angehörige kümmerten sich um sie, ebenso Einsatzkräfte und Notfallseelsorger. Noch in der Nacht trafen die Kriminalpolizei und Spurensicherung am Polluxhof ein.

