Hannover

Ein Feuer hat am frühen Sonntagmorgen eine seit mehreren Monaten leerstehende Gartenlaube zerstört. Der Brand brach in der Kolonie Flora am Hoppelweg (Sahlkamp) aus, Parzellennachbarn hatten gegen 6 Uhr dichten Rauch und Knallgeräusche gehört. Die größtenteils aus Holz bestehende Laube wurde komplett zerstört, zwei weitere Häuschen wurden aufgrund der enormen Hitze beschädigt. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache wegen der Zerstörung nicht mehr eindeutig feststellbar, „konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es aktuell aber nicht“, so Behördensprecherin Martina Stern.

Von pah