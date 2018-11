Hannover

Panne bei einem der bekanntesten Restaurant- und Feinschmecker-Führer: Die Ergebnisse des „Gault-Millau 2019“ sollten erst in der kommenden Woche offiziell vorgestellt worden. Doch der neue Verlag hat offenbar einige Vorabexemplare an Preisträger verschickt. Und so gerieten die Informationen ins Internet.

Fünf Spitzenbewertungen in Hannover und der Region

Drei Restaurants in Hannover und zwei in Burgwedel erhielten von den Kritikern Bestnoten (20 ist die maximale Punktzahl):

Die „Ole Deele“ in Burgwedel (18 Punkte)

„Die Insel“ in Hannover (17 Punkte)

Das „Titus“ in Hannover (17 Punkte)

Die „Weinbasis“ in Hannover (16 Punkte)

Das „Gasthaus Lege“ in Burgwedel (16 Punkte)

Die besten Restaurants in Niedersachsen

In Niedersachsen konnten sich eine Reihe weiterer Restaurants über eine hohe Punktzahl freuen. Das sind die besten Restaurants im Land:

Das „Aqua“ in Wolfsburg (19,5 Punkte)

Das „Keilings“ in Bad Bentheim (17 Punkte)

Der „Schillingshof in Friedland (17 Punkte)

Das „Apicius“ in Bad Zwischenahn (17 Punkte)

Das „Alte Haus“ in Braunschweig (16 Punkte)

Das „N°4“ im Navigare NSBhotel in Buxtehude (16 Punkte)

Das „Palio“ in Celle (16 Punkte)

Das „Sterneck“ in Cuxhaven (16 Punkte)

Die „Genießer Stube“ in Friedland (16 Punkte)

Das „Novalis“ in Nörten-Hardenberg (16 Punkte)

Das „Torschreiberhaus“ in Stadthagen (16 Punkte)

Das „La Fontaine“ in Wolfsburg (16 Punkte)

Von güm/RND