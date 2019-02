Die neue Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Section Control an der Bundesstraße 6 bei Laatzen steht wieder in der Kritik. Datenschützer und Politiker fordern die sofortige Abschaltung der Anlage. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass der automatische Abgleich von Nummernschildern einen Eingriff in die Grundrechte darstellt.