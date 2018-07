Hannover/Garbsen

Die Gleisüberfahrten am Westschnellweg an der Ecke von Mecklenheidestraße/Am Leineufer müssen saniert werden. Wie die Stadt mitteilt, werden deshalb ab sofort sowohl der Rechtsabbieger von der B 6 als auch die Überfahrt zur Mecklenheidestraße „in ganzer Breite für zwei Wochen voll gesperrt“. Die eigentlichen Arbeiten beginnen am Montag, der Verkehr wird während der Arbeiten über den Jädekamp umgeleitet. „Insbesondere gilt diese Regelung auch für Fußgänger und Radfahrer“, so die Stadt. Das Überqueren der B 6 in Höhe der Stadtbahnhaltestelle An der Klappenburg ist ab Dienstag eine Woche lang nicht möglich.

Die Sanierung hat auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr der Linie 4. Die Bahnen fahren von kommendem Mittwoch bis einschließlich 24. Juli zwischen der Endhaltestelle Stöcken der Linie 5 und Roderbruch. Für Pendler zwischen Garbsen und Stöcken richtet die Üstra einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Während die Klappenburg angefahren wird, entfallen in der Zeit die Stationen Lauckerthof und Pascalstraße – diesbezüglich wird empfohlen, die regulär bedienten Punkte Freudenthalstraße, Stöckener Markt und Wissenschaftspark Marienwerder zu nutzen.

Von pah