Hannover

Verfolgungsfahrten mit Teilerfolg: Die Polizei hat zwei in der Nacht zu Donnerstag in Kleefeld und am Zoo gestohlene Autos schon am Morgen bei Verkehrskontrollen auf einer Kreisstraße in Brandenburg wieder entdeckt und nach Verfolgungsjagden beide Fahrzeuge auch sicherstellen können. Die mutmaßlichen Autodiebe ließen die beiden Wagen der Marke Mazda nach ihrer Flucht jeweils zurück und konnten unerkannt entkommen.

Laut Polizei hatten die bislang unbekannten Täter am Vorabend in Hannover zunächst am Schweriner Platz in Kleefeld einen geparkten Mazda CX 5 im Wert von rund 40 000 Euro aufgebrochen und gestohlen. Diese Tat soll sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 18.45 Uhr und 3.35 Uhr ereignet haben. Ein Mazda MX 5 im Wert von etwa 30 000 Euro soll vermutlich zwischen 20.30 Uhr und 7 Uhr an der Gneisenaustraße am Zoo erbeutet worden sein.

Bereits gegen 9.20 Uhr hatten Beamte der Bundespolizei anschließend den Mazda MX 5 im Bereich Gosda in Brandenburg auf einer Kreisstraße entdeckt. Nur etwa eine Dreiviertelstunde später registrierten die Beamten auf exakt der selben Strecke den gestohlenen Mazda CX 5. Nachdem eine Polizistin den Fahrer zum Anhalten aufgefordert hatte, fuhr dieser direkt auf sie zu und beschleunigte. Die Beamtin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Die Polizei fand diesen Wagen später wenige hundert Meter weiter beschädigt an einem Baum. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Hannover nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 10 95 55 5 entgegen.

Von Ingo Rodriguez