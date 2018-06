Hannover

Die Organisatoren des Gin-Festivals „Gin Sensation“ haben zum zweiten Mal ihre Stände und eine Musikbühne auf dem Hof des Schauspielhauses aufgebaut. Am Freitag- und am Samstagabend kann hier Wacholder-Spirituose Gin verkostet, erworben und in verschiedenen Mixturen genossen werden.

„Hannover hat das größte Gin-Festival überhaupt“

Veranstalter Karl-Heinz Göltzer zeigt sich zufrieden: „Hannover ist das größte Gin-Festival überhaupt. Wir erwarten an diesem Wochenende rund 7500 bis 10000 Leute.“ Am Freitagabend tritt um 21 Uhr eine Blues-Brother Coverband auf. Besonderes Highlight in diesem Jahr sind verschiedene Gin-Produkteure aus Portugal und ein Auftritt der Band Terry Hoax am Samstagabend um 21 Uhr auf der Bühne des Festivals. Zudem sind die Marken „Brockmann’s“ aus England und „Rivo Gin“ aus Italien vertreten. Das gastronomische Angebot beinhaltet Burger des legendären Pub „The Harp“ aus Linden, Currywurst, Crêpes und asiatische Icerolls. Der Eintritt ist frei.

Von Marleen Gaida