Hannover

Auf der Stadtbahnlinie 6 kommt es am Wochenende in der Nordstadt zu erheblichen Behinderungen. Wegen Arbeiten an den Gleisen können die Bahnen nur bis zur Haltestelle An der Stangriede fahren. Von dort geht es mit Ersatzbussen weiter in Richtung der Endhaltestelle Nordhafen. Die Busse halte, so teilt es die Üstra mit, in unmittelbarer Nähe der eigentlichen Stadtbahnhaltestelle. An der Fenskestraße halten die Ersatzbusse an der Station der Buslinie 121. Damit alle Fahrgäste ihre Anschlüsse erreichen können, fahren die Ersatzbusse zehn Minuten vor der Abfahrtszeit der Stadtbahnen vom Nordhafen in Richtung Innenstadt. Die Einschränkungen gelten von Sonnabend 5 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntagabend.

Von tm