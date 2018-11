Hannover

Singende Zimmermädchen, ein steppender Lobby-Boy, artistische Köche und jonglierende Kellner sind seit Anfang November im GOP-Varieté-Theater zu sehen. Die neue Show „Grand Hotel“ erinnert in einigen Momenten an die Szenen der tanzenden Schlossbewohner im Film „Die Schöne und das Biest“. Und wie die Figuren im Zeichentrickfilm können auch die Darsteller auf der Bühne erstaunliche Kunststücke und Verrenkungen. Sogar das Zimmermädchen trägt in einer Szene eine Art Pfauenschwanz aus Staubwedeln, so dass sie selbst sich in ein Putzgegenstand verwandelt zu haben scheint, ähnlich wie im Kinderfilm.

Zur Galerie Bis 13. Januar zeigt das Varieté Akrobatik, Gesang und Tanz im „Grand Hotel“.

Bei der Geschichte der Show, die am ersten November Premiere feierte, findet der Vergleich jedoch ein Ende. Hier geht es nicht um einen verwunschen Prinzen, verzaubert werden soll höchstens das Publikum: Setting ist ein Grand Hotel am Silvestertag. Das Haus will den Gästen am Abend eine tolle Show bieten, nur leider sind die Künstler eingeschneit. Die Requisiten sind aber bereits da, also versucht sich das Hotelpersonal an den Kunststücken. Auf wundersame Weise beherrscht es die Showeinlagen sofort spielerisch.

Concierge führt durch die Show

Gilles le Leuch ist als Concierge des Hotels der Hauptcharakter, der die Zuschauer durch den Abend führt. Neben einer Diabolojonglage spielt er vor allem kleine Szenen, die mit Wortwitzen vollgepackt sind. Während des Putztags im Hotel beispielsweise trägt er zwei Wischmops an den Füßen und verkündet, dass ihn die Polizei angehalten habe und ihm seinen „Wisch wegnehmen“ wollte. Mehrere dieser flachen Witze reihen sich in dieser Szene aneinander, und das muss man mögen.

Nicht ganz so überzeugend sind auch die Stereo-Sisters, die den Abend gesanglich gestalten. Ihre Duette klingen gut, aber in den Solisten-Teilen kamen die Stimmen oft nicht so angenehm rüber. Sie wirken auch ein bisschen fremd in der Inszenierung und scheinen nicht optimal in das sonstige Szenario hineinzupassen.

Ansonsten gibt es an der Show aber kaum etwas, was nicht unterhaltsam ist. Sergey Maslennikov ist als jonglierender und steppender Lobby Boy, der immer keck und verschmitzt daher kommt, der heimliche Star der Show. Auch Caroline Schroeck überzeugt als naives Zimmermädchen besonders in einer Szene, als sie sich mit einer Fitness-CD selbst das Turnen am Reck beibringt.

Mit besonders großem Applaus werden Roman Khapersky und Anastasia Sopilniak gewürdigt. Die zwei Akrobaten scheinen mit einer unglaublichen Leichtigkeit ihre Übungen zu meistern. Von der Anstrengung der beiden und den Schwierigkeiten, die sich dahinter verbergen, zeugen nur die Schweißtropfen und blauen Flecken. Dabei turnt nicht nur die schlanke Anastasia auf dem starken Roman – ihre Figuren zeigen auch den Mann über der Frau. Das ist kraftvoll, ästhetisch und beeindruckend.

Von Hula Hoop bis Hip-Hop-Style

Für Dynamik sorgen Oksana und Vadim, die so schnell ihre Kostüme wechseln, dass einem schwindlig wird. Auch Hula-Hoop-Tänzerin Gwenadou Schroeckleloeck verbreitet gute Laune mit ihren leuchtenden Reifen. Besonders modern kommt die amerikanische Gruppe Tricked-Out rüber: Im Hip-Hop-Style springen die jungen Künstler über Seile und das in hoher Geschwindigkeit. Dass sich bei der Premiere die Springseile mal verheddern, tut der Vorführung nur einen kleinen Abbruch.

Regisseur Ulrich Thon schafft es, mit einer üppigen Kulisse und vielfältigen Künstlern eine unterhaltsame Show auf die Beine zu stellen. Die zweite Hälfte ist dynamischer als die erste und tröstet über die Szenen hinweg, die sehr vom Geschmack des Humors abhängen. Insgesamt eine Show, die Spaß macht – zumindest wenn man keine Scheu hat, bereits im November Silvester zu feiern.

Von Lisa Neugebauer