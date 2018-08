Hannover

Bei einem Brand in einer Kleingartenkolonie in Groß-Buchholz ist am Montagvormittag ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein 79-jähriger Laubenpieper hatte gegen 8.45 Uhr die Flammen auf dem Gelände der Kolonie Waldfrieden II am Stadtfelddamm bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Flammen waren aus bislang unbekannter Ursache in einem Gewächshaus ausgebrochen und hatten dann auf eine Gartenlaube und einen Unterstand übergegriffen. Die Brandermittler der Polizei wollen in den kommenden Tagen mit der Untersuchung der Brandursache beginnen.

Von tm