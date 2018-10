Hannover

Ungewöhnlicher Stimmenfang: Der Groovechor Hannover will bei einem Online-Voting einen gemeinsamen Auftritt mit der Band Revolverheld gewinnen. Die Sänger und Sängerinnen warten nicht einfach ab, sondern sammeln aktiv: Sie fahren singend durch die Stadt und verteilen ihre Flyer. Wie hier zum Beispiel in der Linie 1 der Üstra - zur Freude der Mitfahrenden.

Der Groovechor ist der einzige Chor aus Niedersachsen, der sich beteiligt hat. Ob das Ensemble aus Hannover bei dem Chor-Event mit Revolverheld am 10. November in Freyburg (Sachsen-Anhalt) dabei sein wird, entscheidet sich in Kürze. Mehr Infos auf den Facebook- und Instagramseiten des Chors.

Von Uwe Janssen