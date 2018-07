Hannover

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Donnerstag einen 16-Jährigen in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch an der Rotekreuzstraße vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in das Schulgebäude eingebrochen zu sein.

Gegen 2.15 Uhr hatte laut Polizeiangaben die Alarmanlage der Schule ausgelöst. Mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich daraufhin auf den Weg zur Rotekreuzstraße. Bei einer anschließenden Durchsuchung der IGS erblickten die Beamten im Verwaltungstrakt auf den 16 Jahre alten Hannoveraner und nahmen ihn widerstandslos fest. Neben dem Jugendlichen lag ein Laptop, den der Teenager offenbar stehlen wollte.

Ermittlungen haben nach Angaben der Polizei ergeben, dass der 16-Jährige vermutlich über eine Feuertreppe auf das Schuldach geklettert war und dort ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte. Die Polizei ermittelt gegen den 16-Jährigen nun wegen versuchten Einbruchs. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde er von den Beamten wieder seinen Eltern übergeben.

Von RND/ms