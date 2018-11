Hannover

Bei einem Feuer in einer Tiefgarage am Roderbruchmarkt in Groß Buchholz ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Zwei Passanten hatten um kurz nach Mitternacht Rauch und Flammenschein in der Garage gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in der Garage in Peugeot brannte. Das Feuer hatten sie schnell gelöscht. Weitere Fahrzeuge blieben unversehrt. Brandermittler der Polizei haben inzwischen herausgefunden, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Sie suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm