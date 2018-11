Hannover

Die Kripo sucht dringend Zeugen zu einer Brandstiftung am Donnerstagabend in Groß Buchholz. In der Straße Kosselhof war gegen 19 Uhr ein Roller in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin hatte das Feuer bemerkt und Hilfe geholt.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Das Fahrzeug lag in einem Durchgang, der zwei mehrstöckige Häuser miteinander verbindet. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller am Tag zuvor in der Rotekreuzstraße gestohlen worden war. Die Kripo leitete Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von tm