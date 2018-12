Hannover

Zwei Frauen, ein Mann und ein sieben Jahre altes Kind sind am Freitagabend in Groß-Buchholz bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden. Sie waren gegen 17.20 Uhr in einem VW Golf auf der Buchholzer Straße unterwegs. In Höhe des Messeschnellweges stieß der Wagen beim Überqueren der Üstra-Gleise mit einer Stadtbahn der Linie 7 zusammen, die stadtauswärts unterwegs war.

Eine 67-jährige Frau wurde in dem Wagen eingeklemmt und erlitt schwer Verletzungen. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die übrigen Insassen, eine 69-Jährige, der 68-jährige Fahrer und ein sieben Jahre altes Kind, konnten sich alleine aus dem Auto befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Die Strecke der Linie 7 wurde wegen des Einsatzes vollständig gesperrt. Die Üstra richtete einen Pendelverkehr mit Bussen ein. Es kam zu Behinderungen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Golfs verbotener weise versucht, auf der Buchholzer Straße zu wenden und hatte dabei die von hinten kommende Stadtbahn übersehen. Nach Angaben der Behörde ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 25 000 Euro entstanden.

