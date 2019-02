Hannover

Mit Elektrorad und Anhänger Grünschnitt zum Wertstoffhof bringen – dieses Angebot will das Entsorgungsunternehmen Aha testweise an drei Standorten in Hannover unterbreiten. Besucher der Wertstoffhöfe in der Gertrud-Knebusch-Straße (ehemals Sandstraße), am Mengendamm und im Döhrbruch können sich ab Sommer kostenlos ein Pedelec mit Schwerlastanhänger ausleihen, um abgeschnittene Äste und Sperrmüll zu transportieren. „Auf jedem der Höfe wird es jeweils ein Gespann aus Pedelec und Anhänger geben“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich.

Zuladung bis zu 200 Kilogramm möglich

Bei den E-Bikes handelt es sich um dieselben Modelle, die Aha jüngst für die neu eingestellten Straßenkehrer angeschafft hat. Die Anhänger halten eine Last von bis zu 200 Kilogramm aus. Die Elektrofahrzeuge mit ihren kleinen Rädern sind äußerst wendig und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde – mit geringem Kraftaufwand. Die Gespanne hat Aha zusammen mit einem Bremer Hersteller entwickelt.

Die neuen Straßenkehrer fahren mit den orangefarbenen Rädern regelmäßig Touren durch die Innenstadt, die Lister Meile und um den Maschsee herum. Sie sollen nicht nur Müll aufsammeln, sondern auch Hinweise von Bürgern auf Schmuddelecken aufnehmen.

Von Andreas Schinkel