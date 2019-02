Hannover

Stadt und Region Hannover können sich auch weiter rühmen, Orte für echte Sterne-Gastronomie zu sein: Der Restaurantführer „ Guide Michelin“ hat auch 2019 die begehrten Sterne an Edel-Lokale vergeben – und auch das „Jante“ in Hannover und die „Ole Deele“ in Burgwedel mit einer solchen Auszeichnung bedacht. Beide Restaurants haben damit ihre Wertung behalten, denn sie zählten bereits im Vorjahr zu den Preisträgern und können sich demnach auch weiterhin mit einem Stern schmücken.

Benjamin Gallein ist der Kopf des ausgezeichneten Ole-Deele-Küchenteams. Quelle: Walter

Insgesamt gibt es zehn Restaurants in Deutschland, die sich die Top-Auszeichnung von sogar drei Sternen sichern konnten – in Niedersachsen gehört lediglich das „Aqua“ in Wolfsburg dazu.

Von red