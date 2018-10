Nach der brutalen Attacke eines Radfahrers auf einen Fußgänger in der Limmerstraße schwebt das Opfer weiter in Lebensgefahr. Angriffe im Straßenverkehr, ob von Autofahrern, Fußgängern oder Radfahrern, sind längst keine Einzelfälle mehr. Der Verband der niedergelassenen Verkehrspsychologen nimmt aber besonders die Radfahrer in die Pflicht.